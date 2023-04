Petek, 7. aprila 2023

Čez dan bo prevladovala spremenljiva oblačnost, ki bo gostejša na območju Kadoreja, kjer bo od popoldneva možen rahel dež. Na vzhodu bo v glavnem prevladovalo le rahlo oblačno vreme.

V večjem delu Slovenije bo še pretežno jasno, dopoldne pa se bo oblačilo. V zahodni polovici Slovenije bo zapihal šibak jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA