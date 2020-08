Petek, 7. avgusta 2020

Prevladovalo bo jasno vreme, še nekoliko topleje bo. Ob morju bo sprva še pihala zmerna burja, ki bo postopoma slabela. V hribovitem svetu bo popoldne le nekaj plitve kopaste oblačnosti.

Danes bo pretežno jasno. Ponekod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 25 do 30, na Primorskem ob burji okoli 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER