Petek, 7. februarja 2020

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam razmeroma hladen in suh zrak.

Pretežno jasno bo. V večjem delu deželnega območja bo lahko zmrzovalo; čez dan bo prisotna tanka in visoka koprenasta oblačnost. Ob morju in na vzhodnem pasu bo zvečer pihala šibka burja.

Povečini jasno bo, le na vzhodu občasno zmerno oblačno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 12 stopinj C.

