Petek, 7. februarja 2025

Območje visokega zračnega tlaka se iznad zahodne Evrope pomika proti Skandinaviji. K nam s severovzhodnimi vetrovi doteka bolj vlažen in tudi hladnejši zrak.

V Alpah bo prevladovalo oblačno vreme, drugod bo spremenljivo. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, nato bo slabela.

Pretežno oblačno bo, več jasnine bo na Primorskem. Popoldne se bo oblačnost tudi v notranjosti trgala. Burja na Primorskem bo oslabela.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, v krajih z burjo okoli 4 stopinj C, najvišje dnevne od 3 do 6, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.