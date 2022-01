Petek, 7. januarja 2022

Vremenska fronta se je pomaknila nad osrednji Balkan. Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Prevladovala bo rahla oblačnost, v hribovitem svetu se bodo najnižje temperature spustile pod -10 stopinj.

Pretežno jasno bo, megla se bo dopoldne razkrojila.

Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER