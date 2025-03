Petek, 7. marca 2025

Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami potujejo prek severne Evrope. S šibkim vetrom južnih smeri doteka k nam topel in suh zrak.

Zmerno oblačno bo. Prisotni bodo le visoki in tanki slojasti oblaki. Ponoči se bodo pojavljale izrazite temperaturne inverzije. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2200 m.

Danes bo pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, na Primorskem od -1 do 4, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj C.