Petek, 8. aprila 2022

V hribih bo prevladovalo oblačno vreme, popoldne se bo pojavljal rahel dež; v visokogorju bo pihal zmeren jugozahodnik. Ob morju bo spremenljivo, v glavnem bo pihal zmeren južni veter. V nižinskem pasu bo pretežno oblačno, zvečer bodo možne rahle padavine. V jutranjih urah se bodo pojavljale meglice.

Danes bo pretežno oblačno, dopoldne na vzhodu še povečini sončno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo.

Jutranje temperature bodo od 4 do 11, najvišje dnevne od 12 do 18, na vzhodu do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER