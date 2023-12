Petek, 8. decembra 2023

Dopoldne bo prevladovala rahla do lahko spremenljiva oblačnost, prisotni bodo precej visoki in tanki oblaki. Od popoldneva se bo oblačnost gostila. Pozno zvečer bo lahko v nižinskem pasu in na obali rosilo; v hribovitem svetu pa bo občasno naletaval sneg.

Dopoldne bo še pretežno jasno, po nižinah in tudi ob morju bo precej nizke oblačnosti ali megle. Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala.

Jutranje temperature bodo od -8 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne v notranjosti od -1 do 5, na Primorskem od 7 do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA