Prevladovalo bo lepo jasno vreme. Ob morju bo pihala šibka burja, ki bo na zahodnem pasu obračala v krajevne vetrove.

Delno jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Predvsem na vzhodu bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA