Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost, v glavnem zaradi visokih koprenastih oblakov. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Pretežno jasno bo, občasno bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER