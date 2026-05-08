Petek, 8. maja 2026

Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Manjši ciklon z vremensko fronto pa je nad vzhodno Evropo. K nam od jugozahoda še doteka dokaj topel in nekoliko manj vlažen zrak.

V nižinah in na obali bo prevladovala zmerna oblačnost. V hribih bo spremenljivo z možnimi popoldanskimi plohami.

Zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.