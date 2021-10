Petek, 8. oktobra 2021

Pretežno oblačno bo. V nižinskem pasu in v visokogorju bo pihal zmeren severovzhodnik, na območju Trsta pa močna burja s sunki do okoli 100-110 km na uro.

Pretežno oblačno bo. Dež bo oslabel in čez dan ponehal, v jugovzhodnih krajih šele popoldne. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER