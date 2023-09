Petek, 8. septembra 2023

Jasno bo. V spodnji nižini, na vzhodnem pasu in na obali bo pihala zmerna burja. Dopoldne bo na območju Trbiža sprva možna nizka oblačnost ali kratkotrajna megla.

Danes bo precej jasno s kakšnim oblakom več kot danes. Dopoldne bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa čez dan šibak veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, v krajih z burjo na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA