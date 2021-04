Petek, 9. aprila 2021

Nad srednjo Evropo ter severnim in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam z zahodnimi do severozahodnimi vetrovi postopno doteka nekoliko manj mrzel zrak.

V spodnji nižini, ob morju in na območju Trbiža bo v glavnem le zmerno oblačno, drugod bo prevladovala spremenljiva oblačnost. Ob morju in v Julijcih bo pihal zmeren južni do jugozahodni veter.

Zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji se bo pooblačilo, drugod bo delno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER