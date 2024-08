V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo jasno vreme. Popoldne in zvečer bo vroče in tudi soparno. V hribovitem svetu bo spremenljivo, oblačnost bo nekoliko gostejša popoldne. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Jutri bo pretežno jasno in vroče.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.