Oblačno bo s padavinami, ki bodo v glavnem znatne, na vzhodnem pasu lahko tudi obilnejše. V hribih bo sprva zmerno do znatno snežilo do nadmorske višine med 800 in 1000 m

Na zahodu bo deževalo že v jutranjih urah. Dež se bo nato krepil in se čez dan razširil na vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA