Petek, 9. julija 2021

Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno, popoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti tudi s kakšno ploho ali nevihto, zlasti v Predalpah. V primerjavi s prejšnjimi dnevi bo manj vroče.

Danes bo na Primorskem sončno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne plohe ali nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 20, najvišje dnevne od 24 do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER