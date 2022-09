Petek, 9. septembra 2022

Nad zahodno in srednjo Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta je zajela območje Alp in bo danes popoldne prešla tudi Slovenijo. Za njo bo k nam v višinah pritekal hladnejši zrak.

Nadaljevalo se bo nestanovitno vreme, pojavljala se bo spremenljiva oblačnost. Tekom dneva bodo zelo verjetne plohe in nevihte tudi z lokalno močnejšimi padavinami, zlasti na vzhodnem pasu.

Danes bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije.

Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 17 do 23, na Goriškem in ob morju okoli 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA