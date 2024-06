Jutri bo vreme nestanovitno in v glavnem pretežno oblačno. Plohe in nevihte bodo precej verjetne na celotnem deželnem ozemlju. Padavine bodo lahko znatne do bolj obilne. Hladneje bo.

Jutri bo sprva še deloma sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer bodo padavine z nevihtami od severa zajele vso Slovenijo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.