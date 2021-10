Jutri se bo vreme poslabšalo. Oblačno bo, ob morju bodo padavine v glavnem zmerne, drugod pa znatne do obilne. Na obalnem območju in v visokogorju bo pihal zmeren do okrepljen južni veter.

Jutri bo pretežno oblačno. Dež se bo popoldne od zahoda razširil na večji del Slovenije in se zvečer okrepil ter nadaljeval v noč. Ob morju bo pihal jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER