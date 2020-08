V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi; vroče bo in tudi precej soparno. V hribovitem svetu bo jutro jasno, popoldne pa se bo pooblačilo in bodo možne krajevne plohe ali kakšna nevihta, ki bo verjetnejša v notranjih predelih.

