Ponedeljek, 11. maja 2020

Jutri bo oblačno in deževalo bo; na obalnem območju bodo padavine občasne in zmerne, drugod pa bodo obilnejše. Vmes bodo možne nevihte. Popoldne se bodo padavine širile in okrepile. Več dežja bo v Predalpah. Ob morju bo pihal okrepljen jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER