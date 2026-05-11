Ponedeljek, 11. maja 2026

Pretežno oblačno bo. Od popoldneva bodo možne plohe in nevihte, zlasti na vzhodu. Padavine bodo lahko tudi obilne. Ob morju bo pihal zmeren veter.

Danes bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.