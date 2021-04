Ponedeljek, 12. aprila 2021

Oblačno bo z razpršenimi obilnimi padavinami, predvsem v Predalpah in ob vznožju dolin, zmerne padavine pa bodo na območju Trbiža in ob morju. Meja sneženja bo med 1700 in 2000 m. Po nižinah bo pihal zmeren jugo, ki bo ob morju okrepljen. Zvečer bodo možne nevihte, meja sneženja pa se bo hitro znižala na okoli 1000 m.

Jutri bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. V vzhodni Sloveniji bo delno jasno, drugod pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo občasno deževalo. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu in v noči na torek zajele vso Slovenijo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER