Zjutraj bodo še možne padavine, ob obali bo pihala zmerna burja. V teku dneva bodo padavine ponehale, burja bo oslabela in možne bodo razjasnitve.

Jutri se bo pojavila nevarnost snegoloma v višjih predelih Gorenjske in Koroške že dopoldne, popoldne in zvečer pa lahko tudi ponekod na Notranjskem in Kočevskem.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER