Ponedeljek, 13. junija 2022

Dopoldne bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme; čez dan bo po nižinah vroče in tudi soparno. V hribih bo prisotna spremenljiva oblačnost. Od popoldneva se bodo v hribovitem svetu pričele pojavljati plohe in posamezne nevihte, ki bodo nato možne tudi ponekod v ravninskem pasu. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Vreme bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Zvečer bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA