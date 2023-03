V nižinskem pasu in na obali bo rahlo oblačno zaradi visokih koprenastih oblakov; popoldne pa bo naraščala nizka in srednja oblačnost. V hribovitem svetu bo zmerno do spremenljivo oblačno; pozno popoldne bo v višinah zapihal zmeren jugozahodnik, zlasti v Julijskih Alpah.

Dokaj sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Krepil se bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA