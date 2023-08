Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V nižinskem pasu bo vroče in soparno. V hribih bo pretežno jasno do rahlo oblačno vreme, ničla bo na nadmorski višini okoli 4500 m.

Jutri se bo nadaljevalo sončno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA