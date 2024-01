Ponedeljek, 15. januarja 2024

V hribih bo jasno do rahlo oblačno vreme, na zahodu bo v nižinskem pasu in na obali zmerno do spremenljivo oblačno, na vzhodu pa pretežno oblačno z meglicami. Na Kraški planoti bo možno rosenje ali rahel dež. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 1000 m.

Sprva bo predvsem v zahodni in južni Sloveniji rahlo deževalo. Dopoldne bo večinoma suho, čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo na severu države.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.