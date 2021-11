Ponedeljek, 15. novembra 2021

Ponoči in zjutraj bo oblačno in deževno; padavine bodo pogostejše in znatnejše na zahodu, možne tudi plohe in kakšna posamezna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini nad 1800 m. Popoldne bodo padavine slabele, v nižinskem pasu bo zapihala zmerna burja, na obalnem območju pa zlasti zvečer okrepljena.

Jutri bo na Primorskem delno jasno s šibko do zmerno burjo, drugod bo prevladovalo oblačno in povečini suho vreme.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER