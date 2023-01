Ponedeljek, 16. januarja 2023

Jutri zjutraj se bodo na zahodu pojavljale zmerne do bolj znatne padavine, na vzhodu pa lahko tudi obilne. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 500 m. V hribovitem svetu bo močno snežilo; na Kraški planoti bo prehodno lahko snežilo tudi pod 500 m nadmorske višine. Sredi dneva bo vreme nekoliko lepše, zvečer pa ponovno poslabšanje. Na obalnem območju bo ponoči in zjutraj pihala okrepljena burja.

Jutri zjutraj se bo meja sneženja marsikje spustila do nižin. Prehodno bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Čez dan bodo padavine prehodno ponehale. V noči na torek bodo ponovno padavine, ki bodo zjutraj ponehale.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA