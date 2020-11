Sprva bo oblačno z rahlimi do zmernimi padavinami, ki bodo pogostejše in znatnejše na vzhodu. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1400 m. Popoldne s Karnije izboljšanje in na obali bo zapihala okrepljena burja.

Jutri bo oblačno s padavinami. Proti večeru bo na Primorskem zapihala burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER