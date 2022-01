Ponedeljek, 17. januarja 2022

Danes bo dopoldne prevladovalo jasno vreme. Čez dan bo prevladovala zmerna oblačnost; v visokogorju bo zapihal zmeren do okrepljen severni do severozahodni veter. Ničta izoterma se bo spustila do nadmorske višine okoli 1400 m. V spodnji nižini se bodo ponoči lahko pojavljale krajevne meglice.

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER