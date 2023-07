Pretežno jasno bo. Pihali bodo vetrovi raznih smeri, še bo vroče in soparno. Popoldne se bo v hribih postopoma pooblačilo, ponekod so pričakovane plohe in nevihte.

Nadaljevalo se bo sončno in vroče vreme. Popoldne ali zvečer lahko predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastane kakšna vročinska nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA