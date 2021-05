Dopoldne bo oblačno, občasno bo lahko še deževalo, ob morju bo pihala šibka burja. Čez dan bo spremenljivo oblačno z verjetnimi plohami in lahko tudi kakšno nevihto.

Vreme bo oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa slabele in do večera ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod veter severnih smeri. V noči na torek se bo zjasnilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER