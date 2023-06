Ponedeljek, 19. junija 2023

V hribovitem svetu bo prevladovalo spremenljivo vreme, v nižinskem pasu pa zmerno oblačno zaradi visokih in tankih oblakov, ob morju pa bo precej jasno. V hribovitem svetu bodo predvsem v Karnijskih Alpah in Predalpah možne krajevne plohe in nevihte. Po nižinah bo vroče. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Jutri bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Popoldne bo predvsem v severnih krajih kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA