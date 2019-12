Ponedeljek, 2. decembra 2019

Ponoči in zjutraj se bodo pojavljale zmerne do močne padavine, nad okrog 1000 m bo snežilo. Ob morju bo pihal jugo. Popoldne se bo iz Karnije jasnilo, ob morju in na vzhodnem pasu bo zapihala okrepljena do močna burja. Na območju Trbiža bo prehodno snežilo do dna dolin. Ohladilo se bo.

Deževno bo, sredi dneva se bo ohladilo, meja sneženja se bo popoldne spustila pod 400 m nadmorske višine. Na Primorskem bo zapihala burja. Zvečer bodo padavine ponehale.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER