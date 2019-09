Ponedeljek, 2. septembra 2019

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost z nevihtami, ki bodo pogostejše od popoldneva. Kakšna nevihta bo lahko močnejša. Sprva bo v nižinskem pasu in na obali še vroče in soparno nato bo zapihala močna in hladna burja. Zvečer bo hladneje kot v jutranjih urah.

Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo vse pogostejše plohe in nevihte. Padavine se bodo do večera okrepile in zajele vso Slovenijo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER