Ponedeljek, 24. aprila 2023

Do popoldneva bo oblačno in deževno; padavine bodo zmerne do znatne, vmes bodo tudi plohe ali nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1700-1800 m, a se bo sredi dneva prehodno lahko spustila do 1400-1500 m. Ob morju bo pihal zmeren jugo. V večernih urah bodo padavine ponehale in od zahoda se bo vreme izboljšalo.

Čez dan se bodo padavine od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna nevihta. Sprva bo pihal jugozahodnik, popoldne bo zapihal severnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA