Prevladovalo bo nestanovitno vreme s spremenljivo oblačnostjo in padavinami, ki bodo obilne, še posebno po nižinah in v hribih. Popoldne so predvidene plohe in nevihte. Ob morju bo pihal zmeren veter iz jugovzhoda.

Danes bo povečini suho in oblačno vreme, dež bo od zahoda zajel vso Slovenijo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER