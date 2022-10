Pojavljalo se bo spremenljivo do bolj oblačno vreme. V predalpskem pasu in na vzhodu bodo možne občasne rahle padavine. V večernih urah bo dež pogostejši in bolj zmeren. Ob morju bo pihal rahel do zmeren južni veter.

Na vzhodu sončno, na zahodu pa pretežno oblačno, tam bo predvsem v hribovitih krajih občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, toplo bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA