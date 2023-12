Ponedeljek, 25. decembra 2023

V hribih bo vreme lepše, v glavnem s spremenljivo oblačnostjo. V alpskih dolinah se bo pojavljala temperaturna inverzija. V nižinskem pasu in na obali bo pretežno oblačno in zvečer tudi bolj vlažno z meglicami in lahko občasnim rosenjem na vzhodnem pasu in na Kraški planoti. Ničta izoterma bo na nadmorski višini nad 3000 m, pojavljale se bodo temperaturne inverzije.

Jutri bo več oblakov na zahodu in več jasnine na vzhodu države. Ponekod bo pihal zahodni do jugozahodni veter. Razmeroma toplo bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.