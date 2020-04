Ponedeljek, 27. aprila 2020

Ob morju bo prevladovala rahla oblačnost in pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V hribovitem svetu bo pretežno oblačno z lokalnim dežjem, popoldne bo možna tudi kakšna posamezna nevihta. V nižinskem pasu bo možnost ploh in neviht manjša in v glavnem se bo pojavljala le spremenljiva oblačnost.

Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh, lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER