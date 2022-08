V nižinskem pasu in na obali bo zmerno do spremenljivo oblačno vreme, zvečer bodo možne razjasnitve. V hribovitem svetu bo večinoma spremenljivo oblačno vreme. Od popoldneva bodo možne krajevne plohe in kakšna posamezna nevihta, ki bo verjetnejša v hribih.

Jutri se bo verjetnost krajevnih padavin nekoliko zmanjšala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA