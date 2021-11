Ponedeljek, 29. novembra 2021

Zjutraj bo prevladovalo spremenljivo do oblačno vreme, pričakovane so padavine, še posebno na jugovzhodnem delu dežele. Postopoma se bo razjasnilo, ob morju bo pihala zmerna do močna burja. Temperature se bodo postopoma znižale v hribih in po nižinah.

Danes bo oblačno s padavinami, po nižinah v notranjosti bo snežilo. Do jutra bodo padavine večinoma ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER