V Alpah bo jasno do rahlo oblačno; v nižinskem pasu, na obali in v Predalpah pa bo oblačnosti več zaradi megle ali same nizke oblačnosti. V najhladnejših urah se bo lahko megla pojavljala na širšem območju. V visokogorju bo kar toplo za ta čas.

Na vzhodu bo zmerno do pretežno oblačno, drugod se bo postopno zjasnilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER