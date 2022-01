Jutri bo v hribih in na zahodnem pasu spremenljivo vreme; na obalnem območju, na vzhodnem pasu ter do Julijskih Predalp pa bo v glavnem oblačno. Proti večeru se bo spet zjasnilo.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, bolj oblačno bo v jugozahodni, južni in osrednji Sloveniji. Ponekod v hribovitih krajih na zahodu in jugu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER