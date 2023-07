V nižinskem pasu bo spremenljivo; več sonca bo proti obali. V hribih bo v glavnem oblačno in možne bodo plohe in kakšna nevihta. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Jutri zjutraj in dopoldne so ob nevihtah možni močni nalivi in sunki vetra.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA