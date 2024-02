Ponedeljek, 5. februarja 2024

V hribovitem svetu bo zmerno oblačno vreme s precej visokimi temperaturami v visokogorju. V nižinskem pasu in na obali bo spremenljivo in vlažno vreme tudi z možnimi meglicami in nizko oblačnostjo in morebitno lokalno meglo zlasti ponoči.

Jutri se bo oblačnost iznad Primorske razširila nad Notranjsko. Drugod bo še delno jasno in zjutraj po nekaterih kotlinah megleno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Postopno bo topleje.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.