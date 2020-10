Ponoči in zjutraj bo deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo znatne do krajevno obilne. Ob morju bo pihal zmeren jugozahodnik. Čez dan bo spremenljivo, na obali in v nižinskem pasu se bo delno razjasnilo, sicer pa bodo še možne krajevne plohe ali nevihte.

Zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in zajele tudi osrednjo in južno Slovenijo. Popoldne se bo delno zjasnilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER